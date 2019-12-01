Trump descarta uso de armas nucleares o despliegue de tropas en Irán; analiza uso de "la madre de todas las bombas"

Trump descarta uso de armas nucleares o despliegue de tropas en Irán; analiza uso de "la madre de todas las bombas"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 10:49:16
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Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no usará armas nucleares ni desplegará tropas en territorio iraní.

Sin embargo, durante una entrevista para el canal Newsmax, de tendencia conservadora, el mandatario estadounidense mencionó que contempla lanzar la llamada “madre de todas las bombas”, un misil no nuclear considerado el más destructivo de todo su arsenal.

“La madre de todas las bombas no es nuclear. Es una bomba extremadamente grande, es como una pequeña bomba nuclear", explicó el líder republicano.

Cabe señalar que las declaraciones del presidente Trump se dan horas después de que la cadena CNN, informó que la Administración federal y el Pentágono analizan la posibilidad de utilizar la GBU-43/B contra la infraestructura energética y nuclear del régimen iraní, en caso de que se reanuden las hostilidades en Medio Oriente.

Por otra parte, reiteró que no planea desplegar a tropas en Irán, ya que no lo considera algo necesario.

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