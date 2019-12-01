Tras divulgar información de víctimas EEUU retira miles de archivos del Caso Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 12:48:20

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), retiró de su página web miles de archivos relacionados con el Caso Epstein, luego de que víctimas denunciaron que su información personal había quedado comprometida.

En ese sentido, la dependencia indicó a medios de comunicación que retiró los documentos afectados debido a “fallos técnicos o humanos” y aseguró que todos los archivos solicitados por los denunciantes o sus abogados fueron retirados para su posterior edición.

En una carta presentada a un juez federal, el Departamento precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.

Por su parte, los equipos legales de las víctimas afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían “trastocado” la vida de casi 100 sobrevivientes.

En un comunicado, los afectados calificaron la divulgación como “indignante” y subrayaron que no deberían ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”.