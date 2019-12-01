Tras divulgar información de víctimas EEUU retira miles de archivos del Caso Epstein

Tras divulgar información de víctimas EEUU retira miles de archivos del Caso Epstein
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 12:48:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), retiró de su página web miles de archivos relacionados con el Caso Epstein, luego de que víctimas denunciaron que su información personal había quedado comprometida.

En ese sentido, la dependencia indicó a medios de comunicación que retiró los documentos afectados debido a “fallos técnicos o humanos” y aseguró que todos los archivos solicitados por los denunciantes o sus abogados fueron retirados para su posterior edición.

En una carta presentada a un juez federal, el Departamento precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.

Por su parte, los equipos legales de las víctimas afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían “trastocado” la vida de casi 100 sobrevivientes.

En un comunicado, los afectados calificaron la divulgación como “indignante” y subrayaron que no deberían ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Harfuch viaja a Sinaloa por orden de Sheinbaum; revisará estrategia de seguridad
Tras cateo en Morelia, Michoacán policías aseguran estupefacientes en la Dr. Miguel Silva
Aprehenden a pareja que habría cometido doble feminicidio en Morelia, Michoacán 
Lucha de grupos del crimen ocasionan aumento de homicidios en Uruapan, Michoacán: Torres Piña
Más información de la categoria
Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump
Destruyen 803 máquinas tragamonedas; representaban más de 9 millones de ingresos mensuales al crimen: Torres Piña
Claudia Sheinbaum, con amplio respaldo ciudadano; encuesta revela 70% de aprobación
Cae exalcalde prófugo en Puebla; enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito
Comentarios