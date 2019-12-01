Terremoto de magnitud 7.7 sacude costa de Japón; emiten alerta de tsunami

Terremoto de magnitud 7.7 sacude costa de Japón; emiten alerta de tsunami
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:39:30
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Tokio, Japón, a 20 de abril 2026.- Un terremoto de magnitud preliminar 7.7 sacudió la costa Noreste de Japón, por lo que las autoridades activaron la alerta de tsunami y emitieron recomendaciones a la ciudadanía para resguardarse.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el ⁠movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico a una profundidad de 10 kilómetros.

En ese sentido, los especialistas indicaron que las olas más grandes se esperaban en las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido.

Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi dijo a periodistas que su gobierno estableció o un ⁠grupo especial de emergencia e instó a los ciudadanos de las zonas afectadas a evacuar hacia lugares seguros.

Cabe señalar que el sismo alcanzó un nivel de "5 superior" en la escala japonesa de intensidad sísmica, lo suficientemente fuerte como para dificultar el movimiento de las personas.

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