Se registra nuevo apagón total de electricidad en Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 08:51:12
La Habana, Cuba, a 10 de septiembre de 2025.- Este miércoles, se registró un nuevo apagón total en Cuba, dejando a más de 9 millones de cubanos afectados.

“9:14 am Caída del Sistema Electroenergético Nacional tras salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras”, informaron en las redes sociales de la Unión Eléctrica (UNE).

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”, dieron a conocer a través de la cuenta oficial de X del Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

En lo que va del año, ya suman varios apagones totales en la isla caribeña y en lo que va de esta semana, es la segunda ocasión que hay problemas con el abastecimiento de energía eléctrica.

 

