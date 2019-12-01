Reportan bombardeo iraní sobre oficina de Benjamín Netanyahu

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 09:18:03

Tel Aviv, Israel, a 2 de marzo 2026.- La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que lanzó un ataque con misiles en contra de la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Según el grupo también conocido como “Los Guardianes de la Revolución”, el bombardeo es parte de la respuesta a la operación militar conjunta entre Estados Unidos y el Estado judío que inició el pasado 28 de febrero, que dejó un saldo preliminar de 555 muertos, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Por su parte, la cadena de televisión pública iraní IBIR y agencias internacionales como Europa Press indicó que la décima oleada de ataques tuvo como objetivos prioritarios los centros de mando político y militar del Estado israelí.

En ese sentido, la Guardia afirmó que la oficina del "criminal primer ministro del régimen sionista" como la sede del comandante de la Fuerza Aérea de Israel fueron "golpeadas duramente" por proyectiles de alta precisión.

"El destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre", sentenció el cuerpo militar ideológico de Irán en un comunicado.

Cabe señalar que, al corte de esta edición el gobierno de Israel no ha confirmado daños específicos en estas instalaciones ni se conoce el paradero actual de Netanyahu.