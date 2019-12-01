"Pronto" se sabrá represalia contra Irán por ataque a Embajada de EEUU en Riad, anuncia Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 08:18:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “pronto” se sabrá cuál será su represalia por el ataque con drones que Irán ejecutó en la embajada estadounidense de Riad, Arabia Saudita.

Lo anterior, lo declaró al ser cuestionado por la corresponsal Kellie Meyer del medio digital News Nation.

Asimismo, a través de su cuenta de X, la periodista agregó que el mandatario le dijo que desplegaría tropas en el terreno “solo si es necesario” y que no daría ninguna información sobre qué tipo de acciones de parte de país persa podrían provocar este despliegue.

Cabe mencionar que el bombardeo con drones en la sede diplomática se produjo pocas horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendara a sus ciudadanos en 14 países de la región, incluidos Arabia Saudita, Jordania, Líbano, entre otros, que evacuaran la zona.

Previamente, el mandatario estadounidense aseguró que se mantendrá la ofensiva contra Irán durante las próximas semanas sin precisar qué tipo de acciones serán tomadas.