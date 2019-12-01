Pierden la vida ocho estudiantes peruanos durante incendio en restaurante; habían ido a festejar el cumpleaños de uno de ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 11:55:53
Lima, Perú, a 5 de diciembre de 2025.- Ocho jóvenes preuniversitarios perdieron la vida, luego de que se registrara un incendio en un restaurante de una localidad andina de Perú, donde de acuerdo a información del director de la escuela, los estudiantes había ido a festejar el cumpleaños de uno de sus compañeros.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 4 de diciembre, cuyo incendio fue producto de una fuga de gas, la cual comenzó en la cocina y rápidamente se propagó hasta llegar hasta el segundo lugar del establecimiento, que era la zona en la que estaban los jóvenes.

Asimismo, el portavoz del Ministerio Publicó indicó que otras dos personas, que no eran estudiantes, fallecieron también en el lugar.

"Un suceso lamentable, estamos muy dolidos y tristes por la muerte de los ocho estudiantes", expresó el profesor Francisco Villanueva, director del Instituto Superior Pedagógico Huancane, el cual se localiza en la región de Puno, en el sureste del país.

Los cuerpos de los estudiantes fueron sacados por los bomberos en la madrugada de este viernes, ya que la infraestructura del segundo piso del restaurante, misma que funcionaba también como un karaoke, se encontraba muy debilitada por el siniestro, según información de la policía.

 

 

