Nueva York pide a turistas que hagan viajes en helicóptero a pesar de accidentes recientes

Nueva York, Estados Unidos, a 12 de abril 2025.- Eric Adams, alcalde de Nueva York, pidió a los turistas que quieran ver la ciudad desde las alturas, que no se priven de viajar en helicóptero, a pesar de que en días pasados una aeronave con una familia española se desplomó sobre el Río Hudson.

Asimismo, comentó que si los visitantes desean ver la Gran Manzana desde puntos altos, pueden visitar los edificios como el rascacielos Vanderbilt o rentar un viaje en aeronave.

“Si los turistas desean ver la ciudad desde arriba, pueden ir a lugares como el rascacielos Vanderbilt, que ofrece una vista panorámica de la ciudad, sin necesidad de usar ningún medio de transporte, o si prefieren usar un helicóptero, deberían hacerlo”, dijo el alcalde.

Además, comparó los accidentes aéreos con incidentes de tránsito terrestre y ejemplificó que en fechas recientes se registró un choque “devastador”, pero no por eso va a recomendar a la gente que no cruce la calles.

“El otro día sufrimos un accidente de tráfico devastador con un vehículo y otro conductor y no por eso no voy a recomendar a la gente que no cruce la calle por un accidente así”, comentó Adams.