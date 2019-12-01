Macron nombra al nuevo primer ministro de Francia; es el cuarto en un año

Macron nombra al nuevo primer ministro de Francia; es el cuarto en un año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:49:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

París, Francia, a 10 de septiembre 2025.- El presidente de Francia nombró al nuevo primer ministro de su gobierno, se trata de Sébastien Lecornu, de 39 años de edad, miembro del partido Renacimiento, liderado por el mandatario, según un anuncio del Elíseo

Cabe señalar que, hasta antes del anuncio, el nuevo premier fungió como ministro de Defensa.

Según el comunicado del Gobierno francés, el jefe de Estado le encomendó “la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses”

Según expertos, la cercanía de Lecornu y Macron fue una de las principales claves para su nombramiento; además, se dio a conocer que en diciembre pasado, el presidente de Francia intentó nombrarlo primer ministro en detrimento del centrista rançois Bayrou, quien presentó su dimisión el pasado 9 de septiembre.

Cabe mencionar que Lecornu es el cuarto premier que nombra el mandatario francés desde que inicio su segundo mandato, en 2024, los anteriores son: Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025).

Noventa Grados
Más información de la categoria
En traslado de reos, choca vehículo militar en Tamaulipas; hay 14 lesionados
En Salvador Escalante, Michoacán: Detienen a hombre que viajaba con más de 660 mil pesos en efectivo
Lluvia deja varias afectaciones en La Piedad, Michoacán
Autoridades buscan al empresario Roberto Blanco Cantú; estaría involucrado en huachicol fiscal
Más información de la categoria
Gobernadora de Puerto Rico acusa a Maduro de proveer estupefacientes a la isla
Lluvias dejan combi varada en el Libramiento de Morelia; pasajeros fueron rescatados
Intensifican búsqueda de menor desaparecida en Lázaro Cárdenas
Avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia en el AIFA tras falla
Comentarios