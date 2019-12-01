Macron nombra al nuevo primer ministro de Francia; es el cuarto en un año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:49:08

París, Francia, a 10 de septiembre 2025.- El presidente de Francia nombró al nuevo primer ministro de su gobierno, se trata de Sébastien Lecornu, de 39 años de edad, miembro del partido Renacimiento, liderado por el mandatario, según un anuncio del Elíseo

Cabe señalar que, hasta antes del anuncio, el nuevo premier fungió como ministro de Defensa.

Según el comunicado del Gobierno francés, el jefe de Estado le encomendó “la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses”

Según expertos, la cercanía de Lecornu y Macron fue una de las principales claves para su nombramiento; además, se dio a conocer que en diciembre pasado, el presidente de Francia intentó nombrarlo primer ministro en detrimento del centrista rançois Bayrou, quien presentó su dimisión el pasado 9 de septiembre.

Cabe mencionar que Lecornu es el cuarto premier que nombra el mandatario francés desde que inicio su segundo mandato, en 2024, los anteriores son: Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025).