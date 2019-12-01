Lula muestra apoyo para prohibir plataformas de apuestas en línea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 11:48:19

Brasilia, Brasil, a 9 de abril 2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mostró su apoyo a la propuesta para prohibir a nivel nacional las plataformas de apuestas en línea, cuyos ingresos en el país sudamericano se estiman en más de 4 mil millones de dólares al año.

El mandatario brasileño sostuvo que el juego en línea ha provocado “una enorme tragedia” para millones de familias cuyas deudas del hogar se han disparado.

En entrevista para el sitio web ICL Noticias, el jefe de Estado declaró: “Si dependiera de mí, las cerraríamos. Me preocupa profundamente el endeudamiento del pueblo brasileño. Si estas plataformas causan daño, ¿por qué no las terminamos? Estamos discutiendo esto muy seriamente”.

Asimismo, el presidente progresista añadió que cualquier medida requeriría la aprobación de los legisladores, muchos de los cuales son aliados de las empresas de juegos.

Cabe mencionar que las apuestas deportivas se legalizaron en Brasil en 2018 mediante un proyecto de ley firmado por el entonces presidente Michel Temer.

No obstante, en 2025, el gobierno de Lula introdujo regulaciones y antes del Mundial del 2026, busca imponer aranceles más altos a estas empresas, que pagan 12 por ciento de sus ingresos.