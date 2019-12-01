León XIV advierte sobre nuevas adicciones digitales entre los jóvenes: “Vivimos en un mundo carente de esperanza”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 08:09:18

Ciudad del Vaticano, 7 de noviembre del 2025.- El papa León XIV alertó sobre el aumento de nuevas formas de adicción entre los jóvenes, vinculadas al uso excesivo de Internet, los videojuegos, las apuestas y la pornografía, que reflejan “un mundo carente de esperanza” y sin “propuestas humanas y espirituales vigorosas”.

En un mensaje enviado a la VII Conferencia Nacional sobre las Dependencias, celebrada en Roma, el pontífice advirtió que, además de las drogas y el alcohol, hoy emergen dependencias digitales asociadas al uso compulsivo de ordenadores y teléfonos inteligentes, con efectos negativos para la salud y la estabilidad emocional.

“El miedo al futuro y al compromiso con la vida adulta vuelve a los jóvenes particularmente frágiles. El objeto de dependencia se convierte en una obsesión que condiciona su comportamiento y su existencia cotidiana”, expresó León XIV.

El Papa señaló que el auge del consumo de drogas, el juego compulsivo y la adicción a internet son señales de una crisis social y moral que afecta especialmente a los adolescentes, y reflejan “una decadencia interior y de valores”.

Llamó a reforzar la prevención del malestar juvenil mediante la promoción de la autoestima, el deporte, la educación, el trabajo digno y la vida espiritual. Subrayó que estos elementos son esenciales para combatir la inseguridad emocional y las presiones sociales que afectan a las nuevas generaciones.

Asimismo, exhortó a padres, escuelas, parroquias y comunidades a acompañar a los jóvenes en la formación de su conciencia, fomentar el diálogo intergeneracional y promover relaciones positivas.

“Los adolescentes necesitan desarrollar su vida interior, fortalecer su conciencia y mantener un diálogo constructivo con los adultos para convertirse en personas libres y responsables”, señaló el pontífice.

Finalmente, León XIV pidió a las instituciones públicas y a la sociedad ofrecer a los jóvenes “una presencia atenta y solidaria” que les inspire a vivir con propósito, esfuerzo intelectual y compromiso moral.