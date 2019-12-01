Israel ordena la evacuación de más de 50 localidades al sur de Líbano

Israel ordena la evacuación de más de 50 localidades al sur de Líbano
Fecha: 2 de Marzo de 2026
Beirut, Líbano, a 2 de marzo 2026.- Las Fuerzas Armadas de Israel ordenaron la evacuación de 53 pueblos y ciudades del sur del Líbano, región en la que se anticipa se lancen ataques aéreos contra el grupo chií Hezbolá.

En ese sentido, la portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) para los medios árabes, Ella Waweya, publicó la siguiente advertencia en su cuenta de X.

“Las actividades de Hezbolá están forzando a las FDI a responder. Las FDI no quieren hacerles daño. Por su seguridad, deben evacuar sus casas inmediatamente y alejarse de los puntos poblados al menos 1.000 metros hacia áreas abiertas”.

El pasado 1 de marzo, Hezbolá, aliado de Irán, lanzó un ataque contra la localidad israelí de Haifa, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel del pasado sábado.

Como respuesta, el Estado judío bombardeó los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, y puntos del sur del país contra “líderes terroristas de Hezbolá”.

