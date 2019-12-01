Irán ataca base de EEUU en Irak; UE y países de la región le exigen que pare

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 13:49:06

Erbil, Irak, a 5 de marzo 2026.- El Ejército de Irán atacó con drones la base militar estadounidense ubicada en Erbil, capital del Kurdistán iraquí.

Por lo anterior, la Unión Europea y los países del Golfo emitieron una declaración conjunta en la que exigieron a Teherán que detenga lo que calificaron como “ataques injustificados” que amenazan la seguridad mundial.

Cabe recordar que la tensión militar en la región ha ido en aumento durante los últimos días, tras la respuesta de la República islámica a la ofensiva coordinada por Estados Unidos e Israel.

En ese sentido, primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el envío de cuatro aviones de combate Typhoon adicionales a Catar para reforzar las operaciones defensivas en la región.

“Estamos enviando cuatro aviones Typhoon adicionales para unirse a nuestro escuadrón en Catar y reforzar nuestras operaciones defensivas en este país y en toda la región”, declaró el mandatario británico en rueda de prensa.