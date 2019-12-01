Hombre salta de crucero en Puerto Rico; pretendía evitar pagar deuda de 16 mil dólares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:45:05

San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre 2025.- Un hombre identificado como Jey Xander Omar González Díaz, fue detenido y podría enfrentar un cargo federal en Puerto Rico por saltar de un crucero anclado en San Juan, Puerto Rico y huir al mar para evitar pagar una deuda de más de 16 mil dólares por conceptos de apuestas y juegos de azar.

De acuerdo con la Fiscalía Federal en San Juan, el detenido enfrenta una denuncia por no reportar el ingreso de más de 10 mil dólares que obtuvo fuera de Estados Unidos.

Según el recurso legal, el sospechoso protagonizó el incidente en el barco crucero Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, en el muelle cuatro del Puerto de San Juan.

Por lo anterior, personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó el incidente a los agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en la isla, quienes detuvieron a González Díaz.

Al momento de su arresto, el imputado cargaba con un bulto con 14 mil 600 dólares en efectivo, un bolso de mano, dos celulares y cinco identificaciones diferentes.