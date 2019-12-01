"Habrá consecuencias en cadena" advierte Macron a EEUU sobre aspiraciones de tomar Groenlandia

París, Francia, a 14 de enero 2026.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió a Estados Unidos, que una eventual violación de la soberanía de Groenlandia, tendría “consecuencias en cadena”.

"Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía", dijo el mandatario francés durante el Consejo de Ministros.

Además, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que su país abrirá el 6 de febrero un consulado en la isla más grande del mundo.

"Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos", advirtió en la radio RTL Barrot, quien instó la Unión American a que cese este "chantaje".

En ese sentido, el canciller galo recalcó que el territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca no quiere ser propiedad, gobernada, negada ni integrada por Estados Unidos y aseguró que cuenta con el apoyo de los daneses, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea.