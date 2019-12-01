Expertos encuentran documento clave que vincula a Milei con fiasco de la criptomoneda $Libra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 07:29:28

Buenos Aires, Argentina, a 3 de marzo 2026.- Peritos informáticos encontraron distintos borradores de un acuerdo confidencial firmado entre el presidente argentino, Javier Milei, y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, poco antes del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, de acuerdo con el diario La Nación.

El 14 de febrero del año pasado, el mandatario argentino publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el cual apoyó el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina”.

El valor de la criptomoneda se deparó tras la mención del jefe de Estado; sin embargo, se desplomó de manera súbita, por lo que sus inversores sufrieron pérdidas millonarias.

Tras la debacle de $LIBRA, el presidente Milei se deslindó públicamente de la empresa, además de que negó haber firmado documento alguno relacionado con la criptomoneda.

No obstante, diferentes copias del borrador de ese documento fueron halladas en uno de los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, empresario argentino que conectó al mandatario con el estadounidense.

Los archivos fueron detectados por los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de intercambios entre Novelli y Davis destinados a definir la versión final del documento antes de una eventual firma presidencial.