EE.UU. rescata a segundo militar en Irán; Trump destaca operación “audaz”

EE.UU. rescata a segundo militar en Irán; Trump destaca operación “audaz”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 23:00:33
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Washington, D.C., Estados Unidos, 4 de abril de 2026.- El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos logró rescatar a un segundo militar que se encontraba en Irán, en lo que describió como una de las operaciones “más audaces”.

De acuerdo con sus declaraciones, se trata de un coronel que fue recuperado tras permanecer en lo que calificó como “territorio enemigo”. Asimismo, señaló que previamente ya había sido rescatado un piloto en una operación distinta.

Trump aseguró que ambos operativos se llevaron a cabo sin registrar bajas, y destacó lo que consideró como una muestra de superioridad aérea estadounidense sobre el espacio iraní.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre las circunstancias de las misiones ni la identidad de los militares involucrados.

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