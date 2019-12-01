EEUU ordena refugiarse a sus ciudadanos en Riad, tras ataque contra la Embajada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 07:59:40

Riad, Arabia Saudita, a 3 de marzo 2026.- El gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en Riad, Arabia Saudita, ordenó a todos sus ciudadanos que se encuentran en la capital saudí, que se refugien, luego de que luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque por parte de Irán.

En la alerta se recomienda a los estadounidenses que “se congelen de inmediato” y eviten visitar la sede diplomática.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa saudí informó que se trató de una agresión con drones explosivos.

Hasta el momento, medios estadounidenses reportan que no hay heridos como resultado del bombardeo iraní en contra de la Embajada.

Por su parte, la Administración del presidente Donald Trump había advertido previamente que los ataques contra Irán se ampliarán durante las próximas cuatro semanas.