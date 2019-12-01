EEUU establece cifra multimillonaria para posible compra de Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 08:59:20

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de enero 2026.- La posible compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos podría ascender a hasta los 700 mil millones de dólares, según un análisis de expertos reportado por la cadena NBC News.

Dicha estimación, fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de la Administración Trump de adquirir la isla más grande del mundo, por supuestos motivos de seguridad nacional.

Tal cifra comprende más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Defensa de Estados Unidos, detalla la cadena.

Cabe señalar que, tanto las autoridades groenlandesas como de Dinamarca han descartado que la isla esté a la venta.

En ese sentido, el mandatario estadounidense aseguró que no descarta la posibilidad de usar la fuerza militar para tomar el control del territorio autónomo perteneciente al Reino danés.

Otra opción sobre la mesa, según el medio citado, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio.