EEUU acusa formalmente a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; estos son los cargos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 10:51:53
Nueva York, Estados Unidos, a 10 de septiembre 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó formalmente a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo y a otras cinco personas por conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de sus feligreses durante varios años.

Además, del líder, quien ya cumple una sentencia de 16 años en prisión por el abuso sexual de tres menores, fueron imputados Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña.

“Según se alega en la acusación formal, los acusados participaron en una organización criminal (la «Empresa Joaquín LLDM») que abusó de la Iglesia La Luz del Mundo y persistió durante décadas para facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores”, se detalló en un comunicado.

“Durante décadas, la Empresa Joaquín LLDM operó para la gratificación sexual de NAASÓN y su padre, el antiguo líder de la Empresa Joaquín LLDM, Samuel Joaquín Flores («Samuel»), muerto en 2014”, expuso el DOJ en sus acusaciones formales.

La acusación recién revelada indicó que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil.

Noventa Grados
