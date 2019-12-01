EEUU acusa a Irán de conspirar para ultimar a la embajadora de Israel en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 11:48:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de noviembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos acusó a Irán de hacer planes para llevar a cabo el homicidio de Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Cabe señalar que previamente, el medio Axios reportó que trabajadores del Gobierno estadounidense e Israelí le advirtieron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní planeó asesinar a la representante diplomática el verano pasado, pero el complot fue frustrado por los servicios de seguridad mexicanos.

La misma fuente detalló que el plan fue ideado por la misma unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocida como Unidad 11000, la cual, según informadores familiarizados con el asunto, intentó llevar a cabo ataques contra objetivos judíos e israelíes en Australia y Europa.

Se dio a conocer que la operación para matar a Kranz-Neiger inició a finales de 2024 y fue dirigida por un agente de la Unidad 11000 que, según una fuente con conocimiento del caso, pasó varios años en labores de reclutamiento de agentes iraníes en toda Latinoamérica desde la Embajada de su país en Venezuela.

"Este es solo el último de una larga historia de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo, dirigidos contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos; algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní", dijo un funcionario estadounidense a Axios.