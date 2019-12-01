Dimite primer ministro de Francia en medios de crisis de finanzas públicas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:09:54

París, Francia, a 9 de septiembre 2025.- En medio de una crisis de las finanzas públicas, el primer ministro François Bayrou presentó su dimisión al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Cabe señalar que la renuncia de Bayrou, se da después de qué perdió 364 votos frente a 194 la moción de confianza que él mismo había convocado para recibir respaldo a su diagnóstico sobre la delicada situación de las finanzas públicas y a sus planes para recortar el déficit.

En ese sentido, se dio a conocer que, por primera vez en más de dos décadas la prima de riesgo de la deuda francesa superó a la de Italia, con 82 puntos básicos frente a 81.8 en el contexto de la inestabilidad política, lo que la deja como la peor de la eurozona.

Durante los nueve meses que ocupó el cargo, el aún primer ministro tuvo que afrontar ocho mociones de censura, que en Francia no tienen carácter constructivo, es decir que pueden salir adelante sin que se forme un nuevo gabinete con una mayoría parlamentaria.

Por su parte, el presidente Macron anunció que nombrará a un sustituto en un plazo breve y no convocará elecciones como le pide buena parte de la oposición.