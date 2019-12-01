Destituye Donald Trump a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 13:39:05

Washington, Estados Unidos, a 5 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este jueves que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, será sustituida por el senador Markwayne Mullin a finales de este mes.

Asimismo, el líder republicano dijo que designará a Noem como “Enviada Especial para The Shield of the Americas”, un nuevo proyecto de seguridad, cuyo centro será el hemisferio occidental.

Fue a través de la red Truth Social, que Trump realizó el comunicado.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador estadunidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026. La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio en "Homeland".

Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que Mullin ha hecho un representado muy bien a Oklahoma, por lo que su sabiduría y coraje lo llevarán a impulsar la agenda.

“Tras 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 3 en el Senado, Markwayne ha realizado una labor excepcional representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané en los 77 condados de 77 condados, ¡en 2016, 2020 y 2024! Un guerrero MAGA y ex luchador profesional invicto de MMA, Markwayne se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de "América Primero"”.

Además dijo que Markwayne mantendrá la frontera segura y detendrá la delincuencia migratoria.

Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales. Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Markwayne será un excelente Secretario de Seguridad Nacional”.