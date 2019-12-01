Derrame de diésel en Deer Park fue por maniobra de buques privados: Pemex, asegura que ya fue controlado

Derrame de diésel en Deer Park fue por maniobra de buques privados: Pemex, asegura que ya fue controlado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:57:04
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Ciudad de México, a 13 de abril 2026.- El derrame de diésel en la refinería de Deer Park, ubicada en Texas se originó por la interacción de dos barcos privados, explicó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según la empresa productora propiedad del Estado mexicano, el origen del derrame del diésel se debe a la maniobra simultánea de ambas embarcaciones en el muelle, uno se encontraba en proceso de carga y el otro en proceso de salida.

Luego del incidente, personal especializado de la refinería actuó de forma inmediata para contener el derrame. Además, se emitió un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3 para alertar a la comunidad y a las autoridades correspondientes, según informó Pemex en un comunicado.

No obstante, la empresa detalló que las labores de limpieza y reparación podrían extenderse aproximadamente dos días.

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