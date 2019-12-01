Defensas antiaéreas de Kuwait derriban tres aviones de EEUU; aseguran que fue error

Defensas antiaéreas de Kuwait derriban tres aviones de EEUU; aseguran que fue error
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 08:35:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Kuwait, a 2 de marzo 2026.- Las defensas antiaéreas de Kuwait derribaron tres aviones de combate de Estados Unidos durante la noche del 1 de marzo.

El incidente fue confirmado por el Mando Central de EEUU (CENTCOM), que detalló que los tres jets F-15E Strike Eagle fueron derribados por fuego amigo kuwaití.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, indicó el mando militar estadounidense.

Cabe señalar que, horas después, un periodista de la AFP reportó una densa columna de humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense en Kuwait.

No obstante, el representativo diplomático no confirmó impactos directos en su edificio, pero emitió un aviso urgente solicitando “no acudir” a la sede por amenaza persistente de ataques con misiles y drones.

Por su parte, la estatal Kuwait National Petroleum Company confirmó la caída de escombros en la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, donde dos trabajadores resultaron heridos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Amenazan de muerte a periodista de Veracruz; urgen medidas de protección
En Apatzingán, Michoacán detienen a presunto operador regional vinculado a extorsión y homicidios
Hallan prendas que serían de estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; hay un detenido
Presuntos pagos criminales ponen en la mira a fuerza especial chiapaneca; estarían en la "narconómina" del "Mencho"
Más información de la categoria
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal
Trump presume éxito de la operación ‘Furia Épica’ y advierte: “lo más fuerte está por venir”
Presuntos pagos criminales ponen en la mira a fuerza especial chiapaneca; estarían en la "narconómina" del "Mencho"
Coronas excéntricas marcan el funeral de “El Mencho” en Guadalajara; llegó una de "Gallo"
Comentarios