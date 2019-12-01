Defensas antiaéreas de Kuwait derriban tres aviones de EEUU; aseguran que fue error

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 08:35:53

Kuwait, a 2 de marzo 2026.- Las defensas antiaéreas de Kuwait derribaron tres aviones de combate de Estados Unidos durante la noche del 1 de marzo.

El incidente fue confirmado por el Mando Central de EEUU (CENTCOM), que detalló que los tres jets F-15E Strike Eagle fueron derribados por fuego amigo kuwaití.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, indicó el mando militar estadounidense.

Cabe señalar que, horas después, un periodista de la AFP reportó una densa columna de humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense en Kuwait.

No obstante, el representativo diplomático no confirmó impactos directos en su edificio, pero emitió un aviso urgente solicitando “no acudir” a la sede por amenaza persistente de ataques con misiles y drones.

Por su parte, la estatal Kuwait National Petroleum Company confirmó la caída de escombros en la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, donde dos trabajadores resultaron heridos.