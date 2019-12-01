Decomisan arsenal y detienen a 5 en frontera México-Guatemala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:19:56

La Democracia, Guatemala, a 30 de marzo 2026.- Personal del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron 16 fusiles de diversos calibres, miles de municiones, cargadores y detuvieron cinco hombres, entre ellos, dos mexicanos, en el municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, ubicado a 14 kilómetros de la frontera con México.

En ese sentido, la corporación guatemalteca informó que a raíz de “una intervención táctica, planificada con información privilegiada”, se logró la detención de los cinco hombres y el decomiso del arsenal en la aldea Las Espuelas, del municipio de La Democracia.

Asimismo, a través de un comunicado, detallaron que, además de las armas y las municiones, incautaron chalecos antibalas, radios portátiles, granadas de fragmentación, teléfonos, tarjetas bancarias, llaves y otros enseres.

Los detenidos fueron identificados con los nombres de Gerardo, de 35 años, Diego, de 27, Ramiro, de 25, Alfredo, de 39 y un adolescente de 16 años de edad, que fue remitido a un juzgado especializado en menores.

Además, indicaron que en otro domicilio, los elementos de la PNC y el Ejército encontraron una ametrallador Barret, chalecos antibala y ocho cubetas con miles de cartuchos de diversos calibres.