Crisis en Nepal: confirman 30 muertos y más de mil heridos en protestas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 11:18:44

Katmandú, Nepal, a 10 de septiembre 2025.- Al menos 30 personas murieron y más de mil resultaron heridas durante los días de protestas de la “Generación Z” en Nepal, confirmó el ministerio nepalí de Salud, según recoge el diario local "The Kathmandu Post".

De acuerdo con el balance oficial, mil 33 personas sufrieron lesiones durante las protestas de días pasados, de las cuales 713 ya fueron dadas de alta, otras 253 permanecen hospitalizadas y 55 fueron trasladadas a otros centros.

La dependencia sanitaria indicó que a nivel nacional, 28 nosocomios tienen a pacientes que resultaron heridos en las movilizaciones.

Mientras tanto, miembros del movimiento juvenil que provocó la renuncia del Gobierno de Nepal lanzaron una consulta abierta en redes sociales para que la ciudadanía elija a los representantes que se sentarán a negociar una salida a la crisis social con el Ejército.

"Esta protesta fue impulsada por la juventud, y ahora queremos representantes en la mesa", señaló en un comunicado Hami Nepal, uno de los grupos más influyentes, pidiendo a sus seguidores que recomienden candidatos.

Cabe señalar que, fueron las Fuerzas Armadas las que mandaron la propuesta para comenzar el diálogo.