Continúan ataques de EEUU contra lanchas en el Caribe; hunden otra más y no dejan sobrevivientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 08:14:38
Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de noviembre 2025.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que sus elementos desplegados en el mar Caribe hundieron otra lancha que presuntamente transportaba estupefacientes.

Según el comunicado oficial, en el ataque murieron los tres tripulantes de la embarcación, por lo que ya suman 69 supuestos delincuentes abatidos en estas acciones militares.

En ese sentido, a través de su cuenta de Truth Social, el secretario de Guerra, Pete Hegseth advirtió que “si continúan traficando drogas, los mataremos”.

Además, acompañó su declaración con un video del bombardeo en blanco y negro y sin audio.

De igual forma, resaltó que el operativo fue ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cabe señalar que con este nuevo ataque, se suman más de 20 botes destruidos y al menos 69 personas eliminadas, supuestamente asociadas al crimen organizado.

