Confirma OMS 13 ataques a instalaciones de salud en Irán; habría 4 médicos muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:51:21

Ginebra, Suiza, a 5 de marzo 2026.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que se ⁠han verificado 13 ataques contra infraestructuras sanitarias en Irán, en el marco de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

"La OMS ha verificado 13 ataques contra la ⁠atención sanitaria en Irán y uno en ⁠el Líbano", declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

En ese contexto, la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó que ya iniciaron investigaciones por las muertes de cuatro médicos muertos y otros 25 heridos.

Por su parte, la experta en salud, Hanan Balkhy, añadió, al citar a las autoridades persas, que cuatro ambulancias en Irán también se vieron afectadas ‌y que los hospitales y otros centros sanitarios sufrieron daños menores debido a los ataques cercanos.

Uno de estos hospitales, situado en la capital, fue evacuado como consecuencia de ello, según informó anteriormente la organización.