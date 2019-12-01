Cierre de Gobierno está "acabando" políticamente a los republicanos, advierte Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 10:17:14
Miami, Florida, Estados Unidos, a 6 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el cierre de Gobierno, está acabando políticamente a los republicanos, según la cadena CNN.

Cabe señalar que el mandatario estadounidense comentó lo anterior, durante un desayuno privado en la Casa Blanca con senadores del partido rojo, luego de las victorias electorales de los demócratas en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.

Durante el encuentro, el jefe de Estado insistió en que los republicanos deben cambiar su enfoque o arriesgarse a sufrir nuevas pérdidas electorales, según las fuentes.

Por otra parte, el líder republicano insistió en la necesidad de suprimir el filibusterismo, la regla que impone un umbral de 60 votos en el Senado para aprobar normas clave, como el presupuesto que permitiría reabrir a la Administración federal.

Lo anterior significa que, por ejemplo, los conservadores ahora mismo  tienen una mayoría de 53 escaños en el Senado, de manera que necesitan el voto de al menos siete demócratas para reabrir el Gobierno.

No obstante, el liderazgo republicano se opone a eliminar el filibusterismo por temor que los demócratas ganen la mayoría en las elecciones de medio mandato de 2026 y aprovechen a su favor la falta del obstruccionismo parlamentaria.

En ese sentido, la CNN destacó que, al concluir el desayuno muchos republicanos presentes dejaron claro que no se habían dejado convencer por los argumentos del presidente.

