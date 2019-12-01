Casa Blanca responde a discurso de Bad Bunny contra ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 13:47:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- Dos días después de que Bad Bunny pronunció un discurso contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), durante la ceremonia de los Grammy, la vocera de la Casa Blanca, Karline Leavitt, arremetió contra el cantante.

La funcionaria estadounidense aseguró que el artista puertorriqueño intentó "demonizar" a las fuerzas del orden que "trabajan para hacer cumplir las leyes de la nación".

​"Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden", declaró la política republicana.

El pasado 3 de febrero, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, declaró: "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", tras ganar el premio a "Mejor Álbum de Música Urbana".

Las palabras del cantante que encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en Santa Clara, California, provocaron que los presentes lo ovacionaran de pie.

Sin embargo, Leavitt criticó que famosos de Hollywood guardaran silencio y no criticaran en su momento las medidas migratorias que llevó a cabo el ex presidente Joe Biden (2021-2025).

"Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos, como los que les quitaron la vida a estadunidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite", dijo la portavoz, "pero ahora sí la hay, yo creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo".