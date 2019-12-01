Brote de ébola se extiende a nuevas zonas en República Democrática del Congo

Brote de ébola se extiende a nuevas zonas en República Democrática del Congo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 22:17:10
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Kinsasa, República Democrática del Congo, 25 de septiembre de 2026.- El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo continúa avanzando y ya se encuentra en nuevas áreas con lo suman 63 zonas sanitarias de siete provincias, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presencia del virus fue detectada ahora en Bulu, en la provincia de Sud-Ubangi, y en Dungu, en Haut-Uélé. Esta última zona se encuentra cerca de la frontera con Sudán del Sur, por lo que la OMS mantiene la alerta ante la posibilidad de que la enfermedad llegue a territorios fronterizos.

El brote corresponde a la variante Bundibugyo del virus del ébola, para la cual todavía no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado. La OMS estudia varias alternativas para atender la enfermedad y analiza con protocolos de investigación, el posible uso de una vacuna desarrollada para otra especie del virus.

Dicha expansión también ha complicado las labores para contener los contagios por motivos de la inseguridad en algunas regiones, el desplazamiento de habitantes y las dificultades para llegar a determinadas comunidades han afectado tareas como la detección de casos y el seguimiento de personas que pudieron estar en contacto con pacientes.

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la OMS, hasta el 21 de septiembre se habían contabilizado 7 mil 773 casos confirmados y 3 mil 759 muertes relacionadas con el brote en el país.

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