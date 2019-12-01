Bobby Pulido asegura que buscará reforma migratoria en EEUU

Bobby Pulido asegura que buscará reforma migratoria en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 07:44:47
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San Antonio, Texas, Estados Unidos, a 6 de noviembre 2026.- El congresista electo por el Distrito 15 de Texas, Bobby Pulido, aseguró que una vez que inicie su trayectoria en la Cámara de Representantes buscará impulsar una reforma migratoria.

En entrevista para la cadena N+Univision, consideró que es urgente lograr dicha modificación, porque el “temor” que sienten los migrantes dificulta el funcionamiento  económico del valle de Texas.

En ese sentido, el intérprete de “Desvelado” recalcó que hay migrantes que llevan 20 años en Estados Unidos y todavía viven con miedo.

Al mismo tiempo, anunció que viajará a Washington D. C., para iniciar con la organización de su oficina y la contratación de su equipo.

No obstante, mencionó que pretende mantener sus compromisos musicales.

Pulido asumirá su cargo el próximo 3 de enero de 2027 en la capital estadounidense.

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