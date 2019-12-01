Aumenta a 2 mil 295 cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Aumenta a 2 mil 295 cifra de muertos por terremotos en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 14:50:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Caracas, Venezuela, a 1 de julio 2026.- El número de fallecidos a causa de los sismos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, aumentó a 2 mil 295, con más de 11 mil heridos, de acuerdo con el informe más reciente de el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.

Igualmente, el funcionario público mencionó que se contabilizan 12,841 personas damnificadas.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez decretó Duelo Nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 horas (tiempo local), en homenaje a las víctimas.

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas.”

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sistema sanitario venezolano enfrenta una presión considerable, ya que tres centros de salud presentan daños críticos y otros seis funcionan parcialmente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a puñaladas a un hombre en su domicilio en la colonia Los Sauces de Uruapan, Michoacán 
Vinculan a proceso a el “Sierra 1”, y a su pareja por delitos contra la salud, armas de fuego y cohecho
Sistema Penitenciario de Michoacán avanza hacia la acreditación internacional
Operación Fénix XIII permite capturar a cuarto implicado en red de explotación sexual infantil en León
Más información de la categoria
Evite fraudes: Aprenda a identificar a los brigadistas oficiales contra el dengue
Barragán propone garantizar por ley el regreso de la Expo Feria Michoacán
Vinculan a proceso a el “Sierra 1”, y a su pareja por delitos contra la salud, armas de fuego y cohecho
Atentan contra el periodista Marcos Ramos, durante festejos mundialistas en Chiapas
Comentarios