Asegura EU que está listo para realizar operaciones militares ofensivas contra grupos delictivos de Latinoamérica sin autorización local

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 12:59:52

Miami, Florida, a 5 de marzo de 2026.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Washington se encuentra listo para realizar operaciones militares ofensivas contra los cárteles de droga latinoamericanos sin que exista una autorización local, en caso de que los países no cooperen en materia de seguridad.

Dicha declaración fue durante la conferencia Américas contra los Cárteles, la cual fue organizada en la sede del Comando Sur (Southcom).

La mayoría de los países de la región, mandó a sus representantes militares y de seguridad, pero entre los ausentes, estuvieron México, Colombia y Brasil.

Hegsteh fue muy claro en que este foro no era un espacio de debate político, sino un lugar para coordinar acciones agresivas.

“Cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también”, aseveró.

Asimismo, que con “Donroe” se justifican los ataques militares contra los narcotraficantes en territorio latinoamericano, sin que haya la autorización de los gobiernos locales, por lo que con ella Estados Unidos ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico, en las que han perdido la vida alrededor de 150 personas desde septiembre de 2025.