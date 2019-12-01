Afirma Trump que debe ser parte de la elección del nuevo líder de Irán como hizo en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:21:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de marzo 2026.- El presidente Donald Trump, aseguró que él debe ser parte del comité que elija al próximo líder supremo de Irán, tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, durante los ataques conjuntos de EEUU e Israel.

En entrevista con medios de comunicación el mandatario estadounidense calificó de “inaceptable” que sea Mojtaba Jamenei, hijo del ex líder fallecido quien ocupe su lugar, como aparentemente sucederá.

“El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy”, dijo el líder republicano.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos y responsable de designar a la máxima autoridad del país islámico, habría considerado su nombre como el más fuerte para ocupar el puesto, según reportes de medios internacionales.

En ese sentido, resaltó la cooperación de la presidenta interina Delcy Rodríguez bajo presión de Washington después de la caída de Nicolás Maduro.