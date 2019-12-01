Abuchean a Trump en restaurante de Washington

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 08:13:55

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de septiembre 2025.- Un grupo de manifestantes propalestinos abucheó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras cenaba en un restaurante de mariscos cercano a la Casa Blanca.

Los inconformes agraviaron al mandatario estadounidense cuando entraba al establecimiento en compañía de algunos de sus funcionaros más cercanos, como el vicepresidente JD Vance.

En redes sociales se puede apreciar a algunas personas con bandera de Palestina, quienes gritan algunas consignas como “Trump es el Hitler de nuestros tiempos”, entre otras.

Cabe mencionar que el jefe de Estado ignoró a los manifestantes y se dirigió a cenar.

De acuerdo con especialistas, la salida a cenar del presidente Trump fue para reforzar su discurso sobre la seguridad en Washington D. C., tras asumir el control federal de la capital y argumentar que esa medida supuestamente ha contribuido a una caída del crimen en la ciudad.