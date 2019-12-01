Roban placa conmemorativa del monumento dedicado a El Santo

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2026.- El Hijo del Santo dio a conocer este lunes el robo de la placa conmemorativa del monumento dedicado a su padre, el legendario luchador conocido como el Enmascarado de Plata, ubicado en el cruce de las calles Jesús Carranza y Gorostiza, en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.

Mediante un comunicado, se informó que la placa fue quitada recientemente, lo que constituye un nuevo acto de vandalismo contra este espacio, inaugurado el 9 de mayo de 2006 como un homenaje permanente a una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana.

El Hijo del Santo recordó que el monumento ya había sido blanco de afectaciones en el pasado. En 2012, la placa original de bronce también fue robada, a pesar de que se encontraba resguardada dentro del basamento de cemento. En aquel momento, la reposición fue posible gracias a un esfuerzo conjunto con la Alcaldía Cuauhtémoc y a la aportación del propio luchador, quien donó la escultura elaborada por el artista Edwin Barrera.

Este nuevo robo ocurre a pocos días de que se conmemore el 42 aniversario luctuoso de El Santo, previsto para el próximo 5 de febrero. El Hijo del Santo lamentó que el hecho no solo represente una pérdida material, sino una falta de respeto a la memoria histórica y al patrimonio cultural de la capital.

Pese a lo ocurrido, se confirmó que la tradicional guardia de honor en memoria del Enmascarado de Plata se realizará el 5 de febrero, como cada año.

En el comunicado también se mencionaron otros hechos similares, como el robo registrado en 2015 de la escultura de la máscara de El Santo, obra del maestro Sacal, que se encontraba en la colonia Condesa, lo que refleja la vulnerabilidad de los monumentos dedicados a figuras representativas de la cultura popular mexicana.

Finalmente, se hizo un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía para fortalecer la protección del patrimonio cultural y contribuir a la preservación de la memoria de uno de los grandes íconos del deporte y la cultura en México.