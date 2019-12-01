Cambia de fecha preventa de boletos para concierto de BTS en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 11:33:09

Ciudad de México, 21 de enero del 2026.- La preventa especial Army Membership para los conciertos de BTS en la Ciudad de México y Madrid sufrió un cambio de fecha, informó Big Hit Music, a poco más de 24 horas de que iniciara el proceso de venta de boletos.

A través de un comunicado, la empresa detalló que la preventa ya no se llevará a cabo en la fecha originalmente programada y pidió a los fans verificar con anticipación la nueva información para evitar contratiempos.

“Por favor, verifique con anticipación para asegurarse de que su reserva no se vea afectada negativamente, y nos disculpamos por las molestias causadas a ARMY debido al cambio de horario”, señaló Big Hit Music.

De acuerdo con el nuevo calendario, la preventa Army Membership se realizará el viernes 23 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, y estará disponible durante todo el día.

Horarios de la preventa Army Membership:

Día 1 y Día 2: Viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m. (hora local)

Día 3: Viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m. (hora local)

En tanto, la venta general de boletos no presentó modificaciones y se mantiene programada para el sábado 24 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, hora local.

La empresa reiteró su agradecimiento a ARMY por su comprensión y recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización adicional relacionada con la venta de entradas.