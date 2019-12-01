Bad Bunny hace historia en los Grammy con el primer álbum en español ganador a Álbum del Año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:47:27
California, Estados Unidos, 2 de febrero del 2026.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia este domingo en la entrega de los Premios Grammy al ganar el galardón a Mejor Álbum del Año con su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en obtener este reconocimiento.

Visiblemente conmovido, Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, dedicó el premio a su madre y a su país natal. “Gracias mami por parirme en Puerto Rico”, expresó desde el escenario tras recibir el galardón de manos del cantante Harry Styles.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS es el sexto álbum de estudio de Bad Bunny y está conformado por 17 canciones que funcionan como una carta de amor a Puerto Rico. En el material, el artista aborda temas sociales como la gentrificación que afecta a la isla y la migración forzada.

“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100×35 y no existe nada que no podamos lograr”, dijo el cantante en español, en referencia a la expresión popular que alude a las dimensiones aproximadas de la isla: 100 millas de largo por 35 de ancho.

Ocasio Martínez también habló en inglés para dedicar su premio histórico a “todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños”, una de las temáticas centrales del álbum.

Previamente, Bad Bunny ya había subido al escenario para recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, ocasión en la que aprovechó para condenar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”, declaró el artista, quien se encuentra a una semana de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

