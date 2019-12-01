Refuerzan lazos UP Santa Rosa y Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 13:16:00

Querétaro, Querétaro, 3 de marzo del 2026.- El rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Christian Reyes Méndez, así como el titular de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Guillermo Mejía Ángeles, firmaron un convenio de colaboración que beneficia a las comunidades estudiantiles y académicas de ambas instituciones.

Con lo que se permite el intercambio de prácticas profesionales, así como desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica.

Con el acuerdo, también se tendrán participaciones en coloquios, talleres, conferencias, simposios, eventos científicos y culturales, entre otras actividades de interés común.

De esta manera la UP Santa Rosa reafirmar su compromiso de contar con mayores alcances para reforzar la calidad educativa a nivel nacional.