Michoacano gana primer lugar en programa aéreo y espacial de la NASA

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2024.- El estudiante michoacano, Daniel Hiram Serrato Robledo vivió uno de sus mayores sueños al viajar al Museo U.S Space and Rocket Center, de Alabama, Estados Unidos, y obtener el primer lugar en el programa Internacional Aéreo y Espacial (Air and Space Program) de la NASA.



Tras ser seleccionado en este programa internacional, durante una semana de entrenamiento y competencia, junto a otros estudiantes de México, Guatemala y Estados Unidos, creó el proyecto “LUMINYS”, enfocado en la misión Artemis de la NASA, el cual consiste en una mezcla de regolito lunar y cianobacterias extremófilas que protegen de manera sustentable las estructuras de la superficie lunar.



Es estudiante de la Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey campus Morelia y recientemente fue beneficiario del Programa de Becas de Movilidad Académica que ofrece el Gobierno de Michoacán, a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).



“Luchen por sus sueños, busquen oportunidades, piensen en grande y siempre tengan un objetivo fijo el cual les permita estar enfocados en lo que deseen lograr. Lo más importante, agradecer a todas las personas que me apoyaron, en especial a mi familia”, dijo Daniel Serrato al exponer que, en los próximos seis meses, trabajará junto a su equipo para enviar el proyecto a la Estación Espacial Internacional, para probar su viabilidad en el módulo MISSE para futuras misiones, a través del cohete de la agencia espacial SpaceX.



Finalmente, la titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, reconoció la participación del estudiante en este programa y reiteró el respaldo con el que cuentan las juventudes michoacanas que sí quieren estudiar y trascender a través del estudio, resaltando así las bondades del Programa de Becas de Movilidad “como un traje a la medida para las y los estudiantes que buscan lo extraordinario a través de su talento y capacidad”.