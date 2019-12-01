Llama Bedolla a evitar huelga en la UMSNH; hay recursos para solventar deudas

Morelia, Michoacán, a 20 de abril del 2026.- Ante el riesgo latente de una huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por adeudos con el Sindicato Único de Empleados (SUEUM), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a evitar colgar las banderas rojinegras en la máxima casa de estudios, y buscar los acuerdos para que no haya afectación a los estudiantes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal apuntó que actualmente la UMSNH cuenta con un presupuesto pleno superior a los cinco mil millones de pesos, que representa el 4.5 por ciento del total del presupuesto estatal, mientras que hace algunos años era menor al 3.5 por ciento.

Recalcó que este es un tema del ejercicio presupuestal de la Casa de Hidalgo, pues además del incremento a los recursos económicos que se lograron con la reforma constitucional aprobada en 2024, la institución genera ingresos propios hasta por 400 millones de pesos.

Agregó que por parte de la autoridad Nicolaita no ha habido acercamientos con el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, para buscar alguna solución a la problemática, pues además de adeudos con los trabajadores, persiste la deuda de seguros de vida a familiares de docentes fallecidos durante la pandemia de COVID.

Ramírez Bedolla reconoció que la Universidad Michoacana tiene problemas económicos desde hace décadas, desde el gobierno de Agustín Arriaga Rivera (1962-1968), pero, dijo, esto estará en manos de la autoridad Nicolaita y posteriormente de las autoridades federales.