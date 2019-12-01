Llama Bedolla a evitar huelga en la UMSNH; hay recursos para solventar deudas

Llama Bedolla a evitar huelga en la UMSNH; hay recursos para solventar deudas
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:06:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de abril del 2026.- Ante el riesgo latente de una huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por adeudos con el Sindicato Único de Empleados (SUEUM), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a evitar colgar las banderas rojinegras en la máxima casa de estudios, y buscar los acuerdos para que no haya afectación a los estudiantes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal apuntó que actualmente la UMSNH cuenta con un presupuesto pleno superior a los cinco mil millones de pesos, que representa el 4.5 por ciento del total del presupuesto estatal, mientras que hace algunos años era menor al 3.5 por ciento.

Recalcó que este es un tema del ejercicio presupuestal de la Casa de Hidalgo, pues además del incremento a los recursos económicos que se lograron con la reforma constitucional aprobada en 2024, la institución genera ingresos propios hasta por 400 millones de pesos.

Agregó que por parte de la autoridad Nicolaita no ha habido acercamientos con el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, para buscar alguna solución a la problemática, pues además de adeudos con los trabajadores, persiste la deuda de seguros de vida a familiares de docentes fallecidos durante la pandemia de COVID.

Ramírez Bedolla reconoció que la Universidad Michoacana tiene problemas económicos desde hace décadas, desde el gobierno de Agustín Arriaga Rivera (1962-1968), pero, dijo, esto estará en manos de la autoridad Nicolaita y posteriormente de las autoridades federales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Agentes abaten a dos agresores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Motociclista herido en accidente en Morelia, Michoacán 
Se registra accidente de motocicleta en Zitácuaro, Michoacán; una mujer resultó lesionada
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
“No me voy a ir”: joven evita ser privada de la libertad en asalto de una pizzería del EdoMex
Madre buscadora encara a Fernández Noroña durante mitin en el EdoMex
Comentarios