Inician actividades conmemorativas por 15 aniversario de la Universidad Tecnológica de Corregidora

Corregidora, Querétaro, 3 de marzo del 2026.- La Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) presentó la imagen oficial conmemorativa por su 15° aniversario, el cual marca el arranque de una serie de actividades que tienen como objetivo destacar la trayectoria, crecimiento y consolidación de la Universidad a lo largo de estos años.

Al respecto, el rector Alberto Lugo Ledesma destacó que esta conmemoración representa también un momento de reflexión sobre el impacto que la Universidad ha tenido en el desarrollo de Corregidora y la región, donde actualmente se forman estudiantes en seis programas académicos, y más de mil 800 egresadas y egresados han concluido su formación profesional.

“Cumplir 15 años representa mucho más que una cifra; significa el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados que han creído en este proyecto educativo. Hoy vemos con orgullo a todas y todos esos profesionistas que se han formado en nuestras aulas y que contribuyen activamente al desarrollo de Corregidora, de Querétaro y de México”, destacó.

Como parte de los festejos, se realizarán actividades culturales, como exposiciones, puestas en escena y presentaciones musicales; deportivas, como la Copa UTC; y académicas, con la presentación de conferencistas en Cátedra UTC y EXAUTC, en las que la comunidad estudiantil será protagonista y las egresadas y egresados que compartirán su experiencia profesional.