Inician actividades conmemorativas por 15 aniversario de la Universidad Tecnológica de Corregidora

Inician actividades conmemorativas por 15 aniversario de la Universidad Tecnológica de Corregidora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 07:51:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, 3 de marzo del 2026.- La Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) presentó la imagen oficial conmemorativa por su 15° aniversario, el cual marca el arranque de una serie de actividades que tienen como objetivo destacar la trayectoria, crecimiento y consolidación de la Universidad a lo largo de estos años.

Al respecto, el rector Alberto Lugo Ledesma destacó que esta conmemoración representa también un momento de reflexión sobre el impacto que la Universidad ha tenido en el desarrollo de Corregidora y la región, donde actualmente se forman estudiantes en seis programas académicos, y más de mil 800 egresadas y egresados han concluido su formación profesional.

“Cumplir 15 años representa mucho más que una cifra; significa el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados que han creído en este proyecto educativo. Hoy vemos con orgullo a todas y todos esos profesionistas que se han formado en nuestras aulas y que contribuyen activamente al desarrollo de Corregidora, de Querétaro y de México”, destacó.

Como parte de los festejos, se realizarán actividades culturales, como exposiciones, puestas en escena y presentaciones musicales; deportivas, como la Copa UTC; y académicas, con la presentación de conferencistas en Cátedra UTC y EXAUTC, en las que la comunidad estudiantil será protagonista y las egresadas y egresados que compartirán su experiencia profesional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Discusión escala a violencia: hombre resulta lesionado con cuchillo en La Piedad, Michoacán
Balean a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Cuidado con los boletos del Mundial 2026: SSPC y SSC advierten sobre estafas digitales
Detienen a hombre en posesión de sustancias ilegales, en Huetamo, Michoacán
Más información de la categoria
Escalada en Medio Oriente: casi 800 fallecidos en Irán tras ofensivas aéreas de EU e Israel
Entre balas e intimidación judicial, peligra la libertad de expresión en Zamora, Michoacán; gobierno de Carlos Soto denuncia a críticos ante la Fiscalía
Toma protesta el nuevo titular de la SSP de Acapulco, Guerrero; es el quinto en ocupar el cargo en la administración de Abelina López
Pide EU a sus ciudadanos a que abandonen los países de Medio Oriente, ante ataques contra Irán
Comentarios