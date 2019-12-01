Inaugura Eric Gudiño Coloquio Internacional de la UAQ

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- En el marco del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, inauguró el Coloquio Internacional “Hacia el 109 Aniversario de la Constitución de 1917. Reflexiones y retos en el nuevo constitucionalismo”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Deseo que este Coloquio contribuya a que no sólo los queretanos, sino los mexicanos conozcamos mejor nuestra Constitución y que se perfeccione con un amplio sentido democrático que todos deseamos y cuya pronta realidad la necesitamos; no a reformas unilaterales, sino a reformas consensadas y armonizadas con las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión”, manifestó.

Previamente, en la ceremonia de honores a la bandera en la explanada del Aula Forense de la institución, Gudiño Torres tuvo la oportunidad de convivir con las y los estudiantes de la Facultad, donde resaltó que este aniversario, es una gran oportunidad de explorar nuevas vetas del conocimiento, con miras a generar el espíritu genuino de nuestra Carta Magna.

El director de la Facultad de Derecho, Edgar Pérez González, resaltó que como universitarios, docentes, estudiantes y directivos la responsabilidad es doble con la historia y el pasado, por honrar el legado de los Constituyentes de Querétaro, quienes plasmaron por primera vez en el mundo los derechos sociales y hacia el futuro, entender que la ley no es estática.

Agregó que, a 109 años del histórico Congreso de Querétaro de 1917, este documento sigue siendo una guía que rige a todos los mexicanos, las instituciones y a todo organismo vivo, mismo que da democracia, libertad y los derechos humanos de todas las personas.