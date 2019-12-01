Guías de estudio para examen de ingreso a la UMSNH son gratuitas, no te dejes engañar

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Las guías de estudio para el examen de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) son totalmente gratuitas, por lo que las autoridades nicolaitas exhortan a las y los aspirantes a consultar la página oficial de la institución en donde podrán descargarlas sin costo alguno.

La rectora Yarabí Ávila González indicó que los conocimientos de los sustentantes serán la única vía para que obtengan un espacio en alguno de los programas educativos de nivel superior y técnico, por lo que enfatizó que es muy importante la preparación para obtener los mejores resultados en la evaluación.

Es importante señalar que las guías de las tres evaluaciones se pueden descargar sin costo en la página www.umich.mx, en el banner “Convocatoria Nuevo Ingreso 2026-2027”, dando clic en el menú del nivel educativo de la elección del o la sustentante, posteriormente aparecerá otro banner con la leyenda “Temario de estudio para el examen” en donde desplegará las diferentes áreas del conocimiento con la respectiva guía de estudio.

De acuerdo con información de la Secretaría Académica, las y los aspirantes a estudiar alguna de las carreras del área de la Salud, realizarán el examen EXANI II del Ceneval, en tanto para las demás áreas del conocimiento en el nivel superior se aplicará el EXAUM II, y en el caso del nivel técnico, el EXAUM I.

“El ingreso a la Universidad es muy competido, por eso es vital que estudien, tienen a su alcance las guías de estudio que son gratuitas, estaremos muy contentos de recibirlas y recibirlos en una esta gran institución, en la que todos los días estamos trabajando para que cada espacio sea mejor para nuestras y nuestros alumnos”, apuntó la rectora.