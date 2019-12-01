Gestión de Yarabí Ávila establece ruta para fortalecer la Editorial de la Universidad Michoacana

Morelia, Michoacán, 04 de febrero de 2026.- Establecer una ruta de trabajo que fortalezca la Editorial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es uno de los objetivos de la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, con lo cual se busca incrementar el número de publicaciones, ampliar su alcance e impulsar la producción académica, científica y cultural de la casa de estudios.

Lo anterior, quedó de manifiesto durante la toma de protesta a las y los integrantes del Comité Editorial 2025-2027 de la institución por parte de la rectora en su calidad de presidenta del cuerpo colegiado. “Me parece que hay mucho trabajo que podemos hacer y tienen toda la confianza desde la administración central, además de mi reconocimiento porque sabemos precisamente que la responsabilidad de ustedes es siempre cuidar la palabra de las y los universitarios y todo lo que se emite a través de esta Editorial”, indicó Yarabí Ávila.

En este marco, compartió que el 70 por ciento de la normativa universitaria ya se encuentra actualizada, “falta el 30 por ciento y entre ello, me parece que la primera tarea que sería importante que se realizara la revisión del Reglamento (Editorial) para saber, si está bien, así se queda y si no, actualizarlo, eso sería algo fundamental para seguir transformando áreas estratégicas de nuestra Universidad”.

De igual forma, consideró que es vital contar con un diagnóstico de los trabajos que se tienen pendientes en la Editorial, “para nosotros tener claridad de cuántos recursos necesitamos para poder fortalecer esta área”.

En este sentido, indicó que, el objetivo sería potencializar la publicación de más libros, así como robustecer acciones que ya se vienen trabajando desde la Editorial como es la participación en Ferias de Libros, lo que permitirá continuar promocionando los trabajos de las y los investigadores nicolaitas y a su vez sumar al estudiantado a estas actividades.

La rectora reconoció la experiencia de quienes integran el Comité, “sepan que desde la administración central estamos dispuestos para que este año haya mucho trabajo, a través de las aportaciones que ustedes hagan”.

En su turno, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, apuntó que la Universidad tiene como una de sus funciones, la generación y difusión del conocimiento. En este contexto, añadió que, el Comité Editorial constituye un pilar fundamental para garantizar la calidad, la pertinencia y la proyección de las publicaciones de la casa de estudios y su conformación representa un compromiso institucional con la calidad, el rigor científico, la ética y la excelencia académica, “su labor será clave para establecer políticas editoriales claras, promover procesos de evaluación transparentes, y garantizar que nuestras publicaciones cumplan con los más altos estándares académicos”.

Sostuvo que el Comité está integrado por profesionales de reconocida trayectoria y experiencia en docencia, investigación y gestión editorial, y entre sus responsabilidades se encuentra, el orientar el desarrollo editorial, velar la calidad de los contenidos, fortalecer los procesos de evaluación y promover una cultura de mejora continua, así como el impulsar la visibilidad de las publicaciones nicolaitas y contribuir al posicionamiento de la UMSNH como un referente en la producción del conocimiento.

“Confiamos plenamente que el trabajo colaborativo, el diálogo, el criterio académico y la vocación de servicio de cada una y uno de nuestros miembros permitirá consolidar un proyecto editorial sólido y sostenible”, enfatizó.

Por su parte, en representación de las y los integrantes del Consejo Editorial, la doctora, Hilda Guerrero García Rojas, destacó la importancia de ser parte de este cuerpo colegiado, que agrupa a todas las facultades e institutos de la UMSNH, “los invito a que con esta responsabilidad y ética que tenemos, nosotros hagamos este papel, y agradecer la consideración, atenta para seguir construyendo por nuestra Universidad”.