Ese Bronce me supo a gloria: Gustavo Luna, boxeador nicolaita

Morelia, Michoacán, a 11 de julio de 2025. – El boxeador nicolaita, Gustavo Ángel Luna Corona representó por primera vez a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en la Universiada Nacional 2025, en donde logró colgarse una presea de Bronce.

“Fue mi primera Universiada Nacional y esa medalla me supo a gloria porque después de tanto tiempo de trabajo, entrenamientos y desveladas pude ver que mi sacrificio tuvo una recompensa”.

El joven moreliano de 18 años, que estudia en la Facultad de Arquitectura, confesó sentirse nervioso en dicha justa, sin embargo, reiteró su satisfacción por ver los frutos de sus esfuerzos.



“Me sentí un poco nervioso porque fue la primera vez que estuve en una competencia así y que gano una medalla. Hubo mucho sacrificio pero valió la pena”.

Luna Corona manifestó su orgullo por defender los colores de la Casa de Hidalgo y ya visualiza sus próximas metas. “Representar a la UMSNH significa lo mejor, porque aparte de estudiar aquí, me ayuda a enfocarme en mi deporte y me hace sentir muy bien representarla. Me voy a preparar mucho mejor para ganar la de Oro el siguiente año”.

Finalmente, el pugilista nicolaita compartió que lleva practicando box hace cuatro años, “me llamó la atención porque el fútbol es un deporte más de equipo y a mí me gusta más pelear, que es solitario, que todo dependa de mí. Practicar el boxeo te ayuda mucho física y mentalmente, mejoras tu estado de salud, tu estado de ánimo”, sostuvo.