Destaca Secundaria Roberto Ruiz Obregón de San Juan del Río con proyecto ecológico en foro educativo regional

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- Al resultar ganadora con el proyecto “Ecotecnias en el entorno escolar”, la Secundaria General “Roberto Ruiz Obregón”, de San Juan del Río, fue seleccionada para representar a Querétaro en un conversatorio regional, donde estudiantes de esta escuela compartieron experiencias con alumnas y alumnos de otras instituciones de los estados de Puebla, Nayarit y la Ciudad de México.

Dicho proyecto, coordinado por autoridades del plantel adscrito a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), contempló la implementación de prácticas sustentables dentro del mismo centro educativo, como la infraestructura para la producción agrícola escolar, así como un sistema de captación de agua de lluvia con una capacidad de almacenamiento de hasta 10 mil litros, utilizados para el riego de cultivos libres de químicos.

Entre otras bondades, el proyecto capacitó a las y los estudiantes en la elaboración de fertilizante orgánico (BIOL), la producción de composta y el cultivo de hortalizas, acciones que se realizaron en vinculación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio de San Juan del Río, que brindó capacitación a docentes y estudiantes para la creación de huertos biointensivos.

Además de fortalecer la formación académica, el proyecto generó un impacto en la comunidad, al fomentar que las y los estudiantes replicaran estas prácticas en sus hogares, contribuyendo a la disminución de la huella ecológica y posicionando a Querétaro como un referente en proyectos escolares que integran ciencia, tecnología y sustentabilidad.

En total, participaron más de mil 20 estudiantes y docentes de asignaturas como Biología, Física, Química, Formación Cívica y Ética, Historia y Artes, mediante una organización escalonada que permitió que toda la comunidad escolar conociera al menos una ecotecnia.