Con herramientas de vanguardia mundial, UMSNH aperturó Bibliotecas Inclusivas en gestión de Yarabí Ávila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 11:19:33

Morelia, Michoacán, a 09 de abril de 2026.- De manera histórica, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta con dos Bibliotecas Inclusivas para personas con discapacidad visual, las cuales fueron puestas en marcha durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

Las salas con estándares de accesibilidad para este sector de la población se encuentran en la Biblioteca Pública Universitaria y en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

La directora general de Bibliotecas de la UMSNH, Silvia Alejandra Martínez Gómez, indicó que la inclusión es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la sociedad, ya que fomenta la diversidad, la equidad y la justicia. “Al crear espacios inclusivos, no sólo enriquecemos la experiencia educativa, sino que también preparamos a nuestros estudiantes para un mundo cada vez más globalizado y diverso”, enfatizó.

El logro de dichos espacios, añadió, es gracias al compromiso, apoyo y respaldo de la rectora Yarabí Ávila, su visión ha creado un entorno universitario donde la inclusión es una realidad palpable, permitiendo que cada alumna, alumno y miembro de la comunidad se sienta valorado y apoyado.

De acuerdo con información de la Dirección de Bibliotecas, dichas salas están diseñadas para que personas con discapacidad visual puedan investigar, estudiar y realizar sus tareas con total autonomía, y en cumplimiento con los estándares internacionales de inclusión, la UMSNH pone a su disposición herramientas de vanguardia mundial.

Entre ellas un software denominado JAWS, el cual lee en voz alta todo lo que aparece en pantalla, permitiéndole a la persona navegar por internet y consultar bases de datos, de igual forma, cuenta con OpenBook, que permite convertir textos impresos en formatos digitales accesibles

Así como la herramienta Brailleblaste, que traduce trabajos escolares al sistema Braille de manera rápida y precisa, respetando formatos académicos. De igual forma, se cuenta con una impresora Braille Everest-D V5, para convertir documentos en hojas Braille de alta durabilidad.

Para la Dirección de Bibliotecas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la consolidación de dos salas especializadas para personas con discapacidad visual no es un simple añadido técnico; es un acto de justicia social y un cumplimiento de mandatos éticos y legales de orden global.